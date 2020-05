Pink Floyd vs. Paul McCartney: quella storica battaglia

Di scontri tra leggende ne abbiamo visti tanti. Ma non vi abbiamo ancora parlato di quello che coinvolse, nel 1990, l'ex Beatle Paul McCartney e i Pink Floyd, allora guidati da David Gilmour, dopo l'abbandono di Roger Waters e la disputa sul nome della band che ne seguì.

Torniamo a quegli anni. I Pink Floyd avevano allora intrapreso il tour di supporto al tredicesimo disco in studio, A MOMENTARY LAPSE OF REASON, che li vide approdare, il 15 luglio 1989, sulla piattaforma galleggiante del bacino san Marco a Venezia.

Un concerto straordinario, che causò però una serie di problemi. Innanzitutto, come ha ricordato Gilmour, a livello logistico:

Pare quasi che l’intera amministrazione cittadina se ne andò in vacanza in quel weekend, perché penso che una grande quantità di spettatori non sia riuscita a trovare né il cibo, né i bagni pubblici.

Poi, la durata della performance. I Pink Floyd non avrebbero infatti dovuto superare il limite di tempo segnalato loro tramite un apposito orologio, perché il concerto sarebbe stato trasmesso in mondovisione. Dover suonare per un'ora e non per due ore e mezza, con gli occhi fissi su "quell'orologio digitale rosso", mise in crisi i membri della band.

Non mancarono altre polemiche, quali l'accusa al gruppo di aver danneggiato alcuni edifici con i fuochi d'artificio (che tra l'altro avrebbero dovuto essere sparati duranti il concerto, invece arrivarono solo al termine) e la grande quantità di spazzatura lasciata dal pubblico.

Insomma, nonostante il live a Venezia venga ricordato dai fan come uno dei più emozionanti della storia dei Pink Floyd (beato chi c'era!), per la band non fu proprio una passeggiata.