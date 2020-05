Dave Gahan dei Depeche Mode: “Come la musica mi ha salvato”

Il 9 maggio 1962 nasceva Dave Gahan, storico frontman dei Depeche Mode, gruppo al quale pare che Gahan debba la vita.

Pare proprio che da giovane il cantautore britannico fosse un vero combinaguai. Da ragazzo aveva un passato burrascoso alle spalle: il divorzio dei genitori e l'abbandono da parte del padre quando aveva solo sei mesi, poi la nuova famiglia della madre e, qualche anno dopo, il dolore per la perdita del tanto amato padre adottivo.

Un'infanzia di certo non facile quella del piccolo Dave che, crescendo, iniziò a sentirsi sempre più spesso spinto verso la trasgressione. Iniziò col marinare la scuola e si divertiva fra piccoli furti e graffiti in giro per Basildon (Inghilterra), la città della sua infanzia, sperando di non essere scoperto. Quando sentiva il bisogno di una dose di adrenalina maggiore, si dedicava al furto di auto con cui poi scappava dalla polizia, cercando di nascondersi. Ma il giovane Dave finì per ben tre volte al tribunale minorile. Dopo essere stato condannato ai lavori socialmente utili per aver raso al suolo l'ufficio del suo agente di custodia, Gahan si rese conto che il passo successivo sarebbe stata la prigione minorile. Ma fu proprio in quel momento che intervenne la musica.