Bob Dylan: annunciato il nuovo album, ROUGH AND ROWDY WAYS

Anche se al momento dell'uscita dei primi due singoli potevamo solo immaginarlo, False Prophet è il terzo singolo proveniente dal nuovo album. Vi avevamo già parlato in questo articolo del primo inedito, Murder Most Foul, una ballata di ben 17 minuti il cui tema centrale è l'assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy del 1963. Il secondo singolo era arrivato solo tre settimane dopo, con il titolo di I Contain Multitudes, in cui il tema cambiava totalmente rispetto alla precedente release, concentrandosi sulle sue passioni letterarie di Dylan. Ve ne abbiamo parlato qui.

Non ci resta quindi che attendere il 19 giugno per ascoltare il nuovo album, ROUGH AND ROWDY WAYS, già disponibile in pre-order qui. L'uscita di tre singoli così ravvicinati, però, ci fa pensare che qualcos'altro verrà svelato prima di tale data. Nel frattempo possiamo ascoltare il nuovo singolo, False Prophet, in cui Dylan ancora una volta si trasforma. A voi l'ascolto.