Perché Noel Redding lasciò i The Jimi Hendrix Experience?

Ma allora perché proprio in quell'anno il bassista decise di abbandonare il trio? A detta di Redding, il problema stava tutto nell'atteggiamento di Hendrix. Non era facile essere tranquillo attorno a lui, dice Redding. Hendrix era un grande chitarrista, ma talmente perfezionista da pretendere, sia da se stesso che dagli altri, che tutto fosse eseguito in maniera impeccabile. Il nervosismo saliva alle stelle prima di ogni performance perché Hendrix voleva avere tutto sotto controllo anche se non ce n'era bisogno. Perfino durante le sessioni in studio di registrazione la situazione stava sfuggendo di mano.

La goccia che fece traboccare il vaso fu quando, dopo la loro esibizione del 29 giugno 1969 al Denver Pop Festival, Hendrix disse a un giornalista che aveva intenzione di aggiungere nuovi membri alla formazione del gruppo senza, però, aver mai consultato gli altri due artisti a riguardo.

Così, quella sera stessa, Redding disse addio a Hendrix e prese il primo aereo per tornare a Londra (Redding era originario dell'Inghilterra del sud). Nonostante l'insistenza di Hendrix perché tornasse sui suoi passi, il bassista non mollò la presa e tornò in patria.

Da quel momento in poi, si aprì per Redding un nuovo capitolo della vita: una nuova band tutta sua, degli album già in cantiere e un tour da organizzare. Nonostante i tanti successi raggiunti dopo aver lasciato il trio, il bassista sarà per sempre ricordato e celebrato per quel suo ruolo speciale fianco a fianco di Hendrix.