E se il festival di Woodstock fosse stato un esperimento della CIA?

La musica fu la vera protagonista dell'evento, tanto è vero che quando, l'11 maggio 1970, venne pubblicato il triplo album WOODSTOCK: MUSIC FROM THE ORIGINAL SOUNDRACK AND MORE, molti poterono riassaporare la magia di quell'agosto.

Ma attenzione, non lasciamoci andare alla nostalgia, e alla tentazione di cancellare tutti i grandi disagi che derivarono da quello storico evento. Nel 1969, cinquecentomila persone occuparono un’area programmata per accoglierne non più di duecentomila. Dormirono in tenda, adattandosi a servizi igienici insufficienti (si stima che ci fosse un bagno ogni 800 persone e che le file per accedervi fossero lunghe chilometri).

Poi la droga: LSD, amfetamine. Si ha notizia di due morti, una causata probabilmente da una overdose di eroina, l'altra per via di un trattore, che investì il diciassettenne Raymond Mizsak mentre dormiva in un campo vicino, in un sacco a pelo. Le ambulanze, con tutta quella folla, non riuscivano a passare. Perciò, nessuno poté soccorrere quei 23 attacchi epilettici, 176 attacchi di asma, 57 colpi di calore e 938 ferite ai piedi.