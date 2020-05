Umberto Bindi e quel Sanremo che stigmatizzò l’omosessualità

Così, in un attimo, il nome di Bindi divenne qualcosa da pronunciare a bassa voce per paura di cadere preda dello stesso scherno che aveva colpito il cantautore.

Parlavano so­lo del mio anello al dito mignolo e, dunque, solo pettegolezzi e malignità, cattiverie e infamie. […] Della mia canzone non fregava niente a nessuno. Volevano solo sapere se ero finocchio.

Inutile dire che, da quel momento in poi, per Bindi tutto cambiò: per il cantautore-cicala (così si autodefiniva per la sua propensione a non accumulare denaro) non c'era più posto né in radio e né tantomeno in tv.

Fu un duro colpo per Bindi che fu estremamente deluso vedendo il pubblico che l'aveva ammirato e sostenuto fino a poco prima voltargli improvvisamente le spalle. E ancora peggio, non per una stonatura o per un pezzo poco riuscito e nemmeno per un'esibizione disastrosa, ma per una scelta personale nel merito della quale sarebbe dovuto entrare solo ed esclusivamente l'artista.

La sua uscita di scena fu silenziosa perché Bindi non amava le parole. Il suo silenzio, però, servì a ricordare che quelle stesse parole da lui tanto odiate non vanno mai trattate con leggerezza e di questo insegnamento possiamo solo essergli grati.