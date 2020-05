Mia Martini: quell’ultima esibizione prima di morire

Certo, le cose non furono semplici nemmeno dopo quel grande ritorno. Mimì si accorse infatti di soffrire di un fibroma all'utero. Poi, pochi giorni prima della sua morte, impegnata con i primi concerti del nuovo tour, venne ricoverata per due volte sia ad Acireale che a Bari a causa di dolori allo stomaco e al braccio sinistro.

La cantante li ignorò, come del resto il suo entourage. E apparve in televisione un'ultima volta.

Era l'8 aprile del 1995, poco più di un mese da quel giorno che nessuno, allora, avrebbe mai potuto prevedere. Mia Martini si esibì su Rai 1, in occasione dell'ultima puntata di Papaveri e Papere. Il varietà, trasmesso dalla Rai per cinque sabati in diretta dall'Auditorium del Foro Italico di Roma, era condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli, diretti da Michele Guardì, e ripercorreva, con occhio nostalgico, la storia del Festival di Sanremo.

Quel sabato di aprile, l'artista calabrese salì sul palco insieme a due voci d'eccellenza della storia della kermesse musicale: Giorgia e Michele Zarrillo.

I tre si esibirono con un medley strepitoso volto a ripercorrere in musica gli anni più belli del Festival: Vacanze Romane, con cui i Matia Bazar si aggiudicarono il Premio della Critica nel 1983; Come Sinfonia di Pino Donaggio, brano che il cantautore presentò al Festival di Sanremo nel 1961 e venne poi inciso anche da Mina; Domani Domani, con cui una giovanissima Laura Luca esordì sul palco dell'Ariston nel 1978. Poi ancora, l'urlo di Mia Martini si levò alto per Eternità, pezzo presentato nel 1970 dai Camaleonti e da Ornella Vanoni. Seguì Vita Spericolata di Vasco, che a Sanremo nel 1983 si classificò penultima, ma che riuscì comunque a conquistare un'intera generazione.

Toccante appare ancora oggi la voce di Mia in E se domani, celebre nell'interpretazione di Mina Mazzini, a cui la cantante di Bagnara Calabra ha sempre dimostrato stima e affetto.