“Let it be”: perchè i Beatles disertarono la prima mondiale del loro film?

È il famoso Rooftop concert, che i Fab Four eseguirono non per un pubblico pagante, ma per qualche impiegato dello stabile e un gruppo di curiosi che si radunò in fretta e furia sulla strada. I Beatles suonarono tredici brani, per circa 40 minuti, prima di venire interrotti dalla polizia, chiamata in loco da alcuni residenti infastiditi dal rumore e dalla folla.

Un concerto improvvisato e strepitoso, che tuttavia non riuscì ad allentare diverbi e tensioni, né a convincere i Beatles a "lasciar correre", come avrebbe voluto Paul McCartney.

È il motivo per cui, quando i Fab Four videro i loro litigi registrati nel girato di Michael Lindsay-Hogg, non si ritennero per niente soddisfatti. Tutto il materiale audio e video fu accantonato, così come il progetto di un album e di un film intitolati Get Back. Fu poi il produttore Phil Spector a riprendere in mano il materiale audio, a montare i nastri e dare vita a LET IT BE. Con lo stesso titolo uscì anche il film, che nel 1971 vinse sia un premio Oscar sia un Grammy, entrambi per la migliore colonna sonora.

Ma questo, agli ormai ex Beatles non importava più. Nessuno di loro si presentò alla prima del film, quel lontano 13 maggio a New York.