Tutti gli amori italiani di Frank Sinatra

C'è un doppio filo che lega The Voice al nostro paese: le sue origini, innanzitutto, i dieci concerti tra il 1986 e il 1991. Ma anche qualche infatuazione.

Sono tutte italiane le origini di Frank Sinatra, quell'artista carismatico, perennemente giovane, in grado, con le sue canzoni e il suo fascino, di far svenire le sue ammiratrici ("Swoonatra", lo ricordate?).

Il rapporto tra "The Voice" e il nostro paese è sempre stato stretto, e allo stesso tempo molto controverso. Il padre, Martin Sinatra, ex pugile, era nato in un paesino nei pressi di Catania; l'amatissima madre, Natalia Garavanti, morta nel 1981 in un incidente aereo mentre si recava a Las Vegas per uno spettacolo del figlio, proveniva invece da Genova.

Qualche fortunato ricorderà inoltre l'ingresso trionfale di Sinatra, il 27 settembre 1986, nell'appena inaugurato Palatrussardi a Milano. Un concerto che fece il tutto esaurito, con 9000 spettatori, tra cui personalità dello spettacolo e della politica: in prima fila vi era infatti anche Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio. Il concerto fu trasmesso in diretta dalla RAI e visto da 8 milioni di italiani. L'interprete di My Way fu talmente entusiasta dell'accoglienza ricevuta, che ritornò in Italia per altri 10 concerti.

Nonostante quel trionfo, e le sue origini, si diceva però che Sinatra non andasse molto d'accordo con il popolo italiano, soprattutto per via delle maldicenze che giravano spesso sul suo conto.

Si vociferava infatti che l'artista avesse avuto, in qualche modo, rapporti con la mafia e nel 1986 che era stato portato in Italia per cercare di eliminare il pericolo terroristico nel nostro Paese, per cui gli americani provano timore all'epoca (erano gli anni delle azioni antiamericane di Gheddafi e del sequestro dell'Achille Lauro).