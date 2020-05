Moreno Delsignore: in anteprima il video di “High Hopes”, l’omaggio ai Pink Floyd

Moreno Delsignore, come anticipato, è l'ex voce degli Scomunica, rock band lombarda attiva dal 1995 al 2006 con tre album all’attivo sulla scia del successo di band come Litfiba o Timoria. Il cantante ha intrapreso la carriera solista dopo 22 anni di militanza sui palchi di tutta Italia, 3 album e un background di insegnante di canto e vocal coach che lo ha portato a collaborare con i più grandi della musica italiana (tra cui Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Maurizio Vandelli). Dopo qualche anno di gestazione è pronto l’esordio discografico intitolato RISVEGLIO, da cui sono estratti i singoli Ascoltami e La scia del sole. Nel 2019 dopo 31 anni di insegnamento fonda la sua scuola Il Tempio della Voce, un sistema unico per l’apprendimento del canto e della tecnica vocale che fornisce, attraverso esercizi video guidati e suddivisi per tutte le categorie di voci, un metodo di studio quotidiano a distanza, funzionale per i neofiti come per i professionisti.

Luca Sassi – chitarrista, diplomato in chitarra classica presso il conservatorio Verdi di Como – inizia nel 2011 un percorso di rilettura dei classici rock in chiave acustica all’interno del trio Three Wheels che lo porta a adattare le modalità interpretative della chitarra classica alla musica rock. Questo percorso culmina con l’incontro con Moreno Delsignore, e la nascita del progetto CHAMBER ROCK che spinge all’estremo la rilettura essenziale dei classici rock, con arrangiamenti ridotti a una sola chitarra e voce. In parallelo, nel 2018 inizia a studiare musica elettronica e fonda, insieme a Laura Matarazzo e Giuseppe Magnelli, il trio The Space Country.

Il primo brano estratto dal nuovo album di Moreno Delsignore e Luca Sassi è appunto High Hopes dei Pink Floyd, qui disponibile insieme al nuovo video.