Le migliori produzioni firmate Brian Eno

THE UNFORGETTABLE FIRE con gli U2

Quarto disco in studio della rock band pubblicato nell'ottobre del 1984. Con THE UNFORGETTABLE FIRE, gli U2 volevano portare la propria produzione su sperimentazioni sempre più azzardate. Per questo motivo chiesero l'aiuto, oltre che del produttore e chitarrista Daniel Lanois, anche di Eno, famoso per i suoi lavori ambient e per la sua voglia di osare. Eno, oltre a produrre l'album, curò per loro gli effetti sonori nelle diverse tracce e gli aspetti più tecnici legati all'ingegneria del suono. Anche in questo caso, la collaborazione fra l'artista e la band non si fermerà a questo lavoro ma, nel tempo, proseguirà e si evolverà secondo forme sempre diverse.