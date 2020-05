10 teen idol che non sono passati inosservati

Miley Cyrus

Paladina indiscussa della gioventù, anche Miley rimase dapprima legata al mondo della tv con il suo celeberrimo show Hannah Montana, per poi intraprendere la carriera da solista. Complice anche qualche scandalo, rimase per moltissimo tempo al centro dei riflettori. Eccola in When I Look At You, brano tratto dalla colonna sonora del film del 2010 The Last Song del quale Miley fu protagonista.