PROGPOP: cos’è questa strana parola? Ce lo spiega Thomas Lang

PROGPOP è un titolo significativo per chi, come te, ha suonato in entrambi i campi…

È un album prog che ha il volto della musica pop. Io amo il crossover dei gruppi inglesi Seventies, dove i brani sono in forma apparentemente pop (incisi, riff e testi), ma in realtà hanno elementi prog all’interno. Io sono cresciuto ascoltando la musica degli anni 70 e ho iniziato a lavorare negli 80, quindi ne sono contaminato, amo Rush, Genesis, Pink Floyd e Police, ma anche i classici pop degli anni 80; ho voluto cercare di creare un lavoro che combinasse le due strade, da qui il titolo. Intendevo realizzare l’opera di un batterista, ma che non fosse il “tipico prodotto strumentale per addetti ai lavori”: composizioni semplici all’ascolto, in grado di piacere anche alle compagni/e dei musicisti/e vere canzoni e non decorazioni per le parti complicate di batteria. Ho cercato di avere un suono anni 80, eseguendo le parti completamente live. Al primo ascolto devono sembrare “comprensibili” come una squalsiasi proposta pop, ovviamente quando presti attenzione alle parti di batteria ti accorgi che sono estremamente complesse; così si capisce che c’è profondo lavoro di composizione, incrocio tra la scrittura intellettuale di alcune parti e in contrasto con il “drumming solo”, completamente libero e improvvisato. Ho voluto inserire sezioni solistiche, unisoni, “sfide tecniche”: ci sono brani 13/8, 17/8 o 9/8 che possono sembrare in 4/4. È un Cd “eclettico”, dove trovi elementi fusion (Gold Digger), progressive (I Don’t Know You Anymore o Repet), pop (High), estremamente concettuali (Time), oltre a influenze jazz, metal, rock, funk. A PROGPOP partecipano Leah Woodward, Marc Bonilla, Freddie Nelson, Jeremy Barnes, Alex Machacek, Milan Polak, Francesco DiCosmo, Ginny Luke, Ed Poole, Wojtek Pilichowski, Kevin Chown, Tobias Mertens.