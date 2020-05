La strana apparizione di Ronnie James Dio nel film “Tenacious D”

Si può essere più o meno d'accordo con il progetto della Eyeillusion, ma una cosa è certa: il marchio che Dio ha lasciato nella musica resta incancellabile. Ancora oggi, alle nuove generazioni, Dio insegna la strada del rock.

L'espressione che abbiamo utilizzato non è casuale. A qualcuno, l'ex frontman dei Black Sabbath ha davvero indicato una strada da seguire.

È il 2006, e nelle sale cinematografiche esce Tenacious D – The Pick of Destiny, noto in italiano come Tenacious D – La strada del rock, film diretto da Liam Lynch che racconta in chiave comica la storia della reale band Tenacious D, formata da Jack Black e Kyle Gass.

La scena iniziale vede protagonista il piccolo Jack "JB" Black, che sogna di diventare un grande rocker, ma deve lottare contro l'opposizione dei genitori, convinti che il rock sia opera del Diavolo.

A salvare l'aspirante musicista è proprio Ronnie James Dio, che il piccolo Jack prega seduto sul letto, dopo l'ennesima lite in famiglia. All'interno di una sequenza decisamente epica, lo spirito di Ronnie prende vita dal suo stesso poster, che lo raffigura su un trono circondato da fiamme, e invita il suo discepolo ad andare a Los Angeles, per seguire il suo sogno.

Scappato di casa e trasferitosi nella "città degli angeli" in cerca di fortuna, JB incontrerà Kyle "KG" Gass, con cui formerà, appunto, i Tenacious D.

In The City of Fallen Angels where the ocean meets the sand

You will form a strong alliance and the world's most awesome band

To find your fame and fortune, through the valley you must walk

You will face your inner demons, now go my son and rock.