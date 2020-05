Le 10 migliori canzoni dance anni 90

Think About the Way di Ice MC

Potreste aver sentito questo pezzo come parte della colonna sonora del film cult Trainspotting oltre che in un altro migliaio di occasioni. Singolo del 1994 del rapper britannico Ice MC (con la collaborazione della cantante italiana Alexia, alla quale appartiene la voce femminile), non fece un enorme successo nel Regno Unito ma recuperò decisamente in Italia dove divenne uno dei singoli più venduti del 1994.