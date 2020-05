Quella canzone di Claudio Baglioni che Laura Pausini dedicò alla figlia

Con il cantautore romano, Laura Pausini condivide molte cose: la data di compleanno, canzoni e numerosi duetti. Ma anche un particolare molto più personale.

Il 16 maggio 1951 nasceva a Roma Claudio Baglioni. Lo stesso giorno, ventitré anni dopo, veniva invece alla luce a Faenza Laura Pausini. Due personalità molto diverse, accomunate però da un'unica grande passione: la musica.

Per Claudio, figlio di un maresciallo dei Carabinieri e di una sarta, la carriera artistica inizia nel 1964 quando, appena tredicenne, partecipa a un concorso canoro di voci nuove, vincendolo l'anno successivo con il brano I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi e Gene Pitney. Nel 1965 riceve in regalo la sua prima chitarra e nel 1966 si esibisce per la prima volta in pubblico, in un teatro periferico di varietà, per un compenso di 1.000 lire.

Anche per Laura, la passione per la musica sboccia molto presto. Si diverte infatti fin da ragazzina ad affiancare il padre, cantante di pianobar, nelle varie serate lungo la riviera romagnola. Il successo arriva per lei nel 1993, grazie alla vincente partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione "Novità" con il brano La solitudine, che ottiene consensi sia durante la manifestazione che da parte del pubblico.