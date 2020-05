Perchè partecipare a COVER ME, contest dedicato a Bruce Springsteen?

Patrizia De Rossi, prima di dare il saluto finale, ha lanciato un appello alle voci femminili, purtroppo da sempre meno attive, ricordando la bellissima voce di Moa Holmsten, già ospite di "NOI & Springsteen" durante la sua terza edizione, e ha invitato nuovamente gli interessati a iscriversi il concorso.

Prima di tutto, partecipare a questo contest è anche un momento di felicità per una città che ha pagato un tributo esagerato a questo Covid. Tornare a far vivere una città bella come Bergamo è da fare. Secondo, dal confronto nascono idee, nasce creatività, nasce una cosa nuova. Il confronto è sempre fondamentale. Terzo, è un’occasione per divertirsi. E non ultimo, il concorso dà la possibilità al vincitore di investire nella sua attività.

Al vincitore infatti saranno dati 1500 euro e la possibilità di realizzare un videoclip in studio. Secondo e terzo premio varranno invece rispettivamente 1000 euro e 500 euro.

Non manca molto alla scadenza del contest. C'è infatti tempo fino al 31 maggio per inviare il proprio videoclip. L'iscrizione, completamente gratuita, è consigliata a tutti coloro che, come ha concluso Claudio Trotta, credono che non ci sia nulla di meglio come la musica per "curare le nostre ferite e segnare la nostra esistenza".