Quando Bob Dylan apparve per la prima volta in California

C'erano i Wildwood Boys, con Jerry Garcia, futuro leader dei Grateful Dead, Robert Hunter, David Nelson e Ken Frankel; Peter, Paul & Mary, The Weavers, The Dillards, Roscoe Holcomb. Il programma comprendeva anche i The Rooftop Singers e i The New Lost City Ramblers.

Ma l'ospite più atteso era uno, annunciato come "una giovane star folk nella sua prima grande apparizione sulla costa occidentale". Il suo nome era Bob Dylan.

Il 18 maggio 1963, in occasione della seconda serata del festival, il cantautore, che allora aveva poco più di vent'anni, si esibì per la prima volta in California.

Il pubblico potè ascoltare quattro canzoni: Talking John Birch Society Blues, Masters of War e A Hard Rain's a-Gonna Fall, oltre a un duetto con Joan Baez. La cantante, che aveva già all'attivo quattro album e la fama di "Madonna scalza con una voce straordinaria" apparve sul palco a sorpresa e, dopo aver calmato la folla in fiamme, annunciò che Dylan avrebbe "parlato per lei e per chi desiderava un mondo migliore". I due si esibirono dunque in una potentissima With God on your side.

Nove giorni dopo questa performance la Columbia Records pubblicò il secondo album del menestrello di Duluth, THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN, e la fortuna di quell'allora semisconosciuto artista sul palco di Monterey avrebbe cominciato a cambiare, in grande stile.