Perché Bill Bruford ha smesso di suonare?

Nonostante la loro spiccata importanza, Yes e King Crimson non furono gli unici gruppi a segnare la vita del batterista. Bruford diede il suo contributo come membro fondatore, come musicista stabile o come turnista in innumerevoli formazioni musicali (ricordiamo il suo ruolo come batterista live durante il tour del 1967 dei Genesis).

Ma allora perché decidere di mettere fine a una carriera di così grande successo? Nel 2009 Bruford spiazzò i suoi fan decidendo di chiudere il sipario sulla sua attività come batterista. Vi lasciamo con le sue dichiarazioni a riguardo: