Ian Curtis: un concerto virtuale per ricordare il frontman dei Joy Division

Sono passati quarant'anni, ma il ricordo di Ian Curtis non sembra aver lasciato i suoi compagni. Certo, la pandemia non consente favolose celebrazioni dal vivo, ma i suoi ex compagni, Bernard Sumner e Stephen Morris dei New Order, hanno deciso di omaggiarlo da casa loro, con un evento virtuale dal titolo "Moving through the silence: celebrating the life & legacy of Ian Curtis".

Saranno "due ore di conversazioni esclusive, musica e poesia", in cui verranno ripercorse la carriera del cantautore e la sua eredità artistica, che negli anni ha influenzato numerosi artisti, da Robert Smith dei Cure, a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, passando per Kurt Cobain, Moby, Tom Smith degli Editors e Paul Banks degli Interpol.

Oltre ai suoi ex colleghi e amici, parteciperanno all'evento anche Brandon Flowers dei Killers, Elbow, Lonelady, Lottery Winners, l'acclamata band irlandese Kodaline, l'attrice Maxine Peake e Mark Reeder, amico di Curtis.

Lo speciale andrà in onda stasera, a partire dalle ore 21 italiane sulla piattaforma United We Stream e su Facebook.

La partecipazione è gratuita, ma le donazioni sono fortemente incoraggiate. Durante il concerto virtuale, infatti, saranno raccolti fondi da destinare principalmente a Manchester Mind e Nardoff Robins, due organizzazioni benefiche che si occupano di salute mentale nel Regno Unito.

Potrete guardarlo qui, ricordando con noi il celebre cantautore:

Guarda l'evento su Facebook.com

Guarda l'evento su Unitedwestream.co.uk