Quell’ultima canzone di Chris Cornell sul palco di Detroit

Nonostante il successo degli ultimi tempi, dato dalla pubblicazione di HIGHER TRUTH, quarto album solista, Chris Cornell faticava a trovare la serenità. E la sua performance con i Soundgarden, sul palco del Detroit Fox Theatre, l'aveva testimoniato.

L'artista chiuse infatti quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto, con un pezzo molto mesto, Slave & Bulldozers, mixato con un ritornello del pezzo In my time of dying, un gospel reinterpretato da diversi musicisti, tra cui Bob Dylan e i Led Zeppelin (vedasi l'album PHYSICAL GRAFFITI del 1975).

In my time of dying, I want nobody to moun

All I want for you to do is take my body home

Well, well, well, so I can die easy.