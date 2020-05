Le 5 cose che (forse) non sapevate su De André

Il rapporto di Faber con la religione è di difficilissima definizione: sarebbe sbagliato definirlo ateo così come sarebbe sbagliato definirlo credente. La fede è un tema tanto presente nell'opera del cantautore genovese quanto ambiguo, dato che la presenza di una dimensione superiore viene sempre trattata con distacco rispetto alla fede concepita in maniera classica e all'istituzione della chiesa. Forse sarebbe più giusto pensare che De André riponesse la sua fede nell'uomo, come lui stesso affermò poco dopo il rapimento che lo vide protagonista assieme alla compagna Dori Ghezzi nel 1979:

Durante il rapimento mi aiutò la fede negli uomini, proprio dove latitava la fede in Dio. Ho sempre detto che Dio è un'invenzione dell'uomo, qualcosa di utilitaristico, una toppa sulla nostra fragilità... Ma, tuttavia, col sequestro qualcosa si è smosso. Non che abbia cambiato idea ma è certo che bestemmiare oggi come minimo mi imbarazza.

4. L'amicizia con Paolo Villaggio e la creazione di Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers

Di primo acchito possono sembrare due personalità inconciliabili, eppure, come accennavamo, l'amicizia di De André con l'attore e comico fu solida e duratura. I due non avevano in comune la sola città di origine (Genova) ma anche uno spirito ribelle che si manifestò sin dagli albori della loro conoscenza avvenuta verso la fine degli anni 40 mentre erano entrambi in vacanza a Cortina. Insieme, in un ozioso pomeriggio del novembre 1962, quando ancora la fama non li aveva investiti in pieno, scrissero insieme Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, brano dal sapore ironico che che riporta allo status di uomo terreno una figura di grandissima rilevanza storica come quella di Carlo Martello.