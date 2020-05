L’inspiegabile errore che ha reso questo vinile un pezzo da collezione

Il 7 marzo scorso, quattro giorni dopo la sua messa in vendita, un utente Amazon recensisce così il suo acquisto:

Tempo 24 ore e arriva una dichiarazione ufficiale di Gianni Maroccolo, che dopo aver ascoltato gli mp3 giratigli da un fan, commenta così sulla sua pagina Facebook:

Non so come possa essere accaduto, ma in effetti pare che invece di utilizzare il master originale di TABULA RASA ELETTRIFICATA, abbiano utilizzato i premix che io e Gaspers mandammo alla Polygram (oggi Universal) alla fine delle registrazioni del disco che realizzammo a Carpineti. Già... cos’è un premix? È un mix assai posticcio che vi ne fatto per ‘fotografare’ lo stato della registrazione di una canzone in un dato momento della lavorazione di un disco. Nel caso specifico appunto, la fine delle registrazioni di TRE e, quindi, la fotografia più vicina alla versione definitiva di ogni canzone; step che precede la fase dei ‘missaggi’. Quindi, chi ha sentito delle differenze e soprattutto un suono ‘diverso’ dalla versione originale ha perfettamente ragione. Non si tratta di nuovi missaggi (che mai avremmo autorizzato) ma di premix di lavorazione che normalmente vengono definiti ‘not for production’. Non ho idea ripeto di come questo possa essere accaduto. Abbiamo fatto presente alla Universal il problema e siamo in attesa di un loro cenno a riguardo. Inutile dire che tutti i C.S.I. sono sorpresi e dispiaciuti quanto voi per l'accaduto. Ci risentiamo appena ne saprò/sapremo di più.