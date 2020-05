Il patto suicida che mise (quasi) fine ai Judas Priest

Nell'estate del 1990, i Judas Priest dovettero affrontare un processo in seguito al suicidio di due ragazzi. Qual è stato il ruolo della band britannica in tutto ciò?

Il processo che nel 1990 mise sul banco degli imputati i membri dei Judas Priest fu un punto di svolta che non coinvolse solo la band, ma anche l'intera industria musicale.

Il processo fu intentato dalle famiglie di due ragazzi, Raymond Belknap e James Vance, in seguito al suicidio dei due giovani avvenuto nel dicembre del 1985. Ma qual è il ruolo della band britannica in tutto ciò?

Secondo le ricostruzioni, pare che i due giovani, all'epoca poco più che maggiorenni, decisero di compiere l'atto fatale dopo aver passato circa sei ore a bere alcolici e fumare marijuana mentre ascoltavano STAINED CLASS, album pubblicato nel 1978 proprio dai Judas Priest. In seguito, si recarono insieme nel cortile di una chiesa di Sparks, la loro città in Nevada, e si spararono. Belknap morì sul colpo mentre Vance, pur con gravi lesioni, riuscì a sopravvivere per altri tre anni prima di spegnersi per delle complicanze dovute proprio alla ferita da arma da fuoco.

Cinque anni dopo il patto suicida, le rispettive famiglie dei ragazzi accusarono i Judas Priest e la CBS Records (l'etichetta che aveva prodotto STAINED CLASS) di aver inserito nei brani dell'album in questione alcuni messaggi subliminali che avrebbero incitato i ragazzi a uccidersi e che, in generale, sarebbero serviti a far nascere nei fan pensieri legati al suicidio. In particolare, la canzone maggiormente accusata fu Better By You, Better Than Me, cover di un brano degli Spooky Tooth, gruppo hard rock inglese. Ciò che veniva recriminato a quest'ultima era la presenza di messaggi subliminali come "Try suicide" ("Prova il suicidio") o "Let's be dead" ("Moriamo") o "Do it! Do it!" ("Fallo! Fallo!") udibili solo ascoltando il brano al contrario.