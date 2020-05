Joe Cocker e quella storica amicizia con Zucchero

Una voce roca e uno stile inconfondibile. Joe Cocker ha lasciato un segno non solo nel rock, ma anche nel cantautorato italiano. Per Zucchero, idolo e amico.

Nasceva il 20 maggio 1944 la voce che aveva incantato Woodstock. Una voce, quella di Joe Cocker, divenuta celebre soprattutto per le sue rivisitazioni di canzoni famose.

I Beatles lo avevano amato. Quando Joe eseguì infatti in chiave soul la loro With a Little Help from my Friend, leggenda narra che i Fab Four mandarono un telegramma per congratularsi con lui, mentre Paul McCartney disse che quella di Joe era “chiaramente la versione definitiva della canzone”. Piccola chicca: alla chitarra, c'era anche Jimmy Page.

La carriera di Joe conobbe fasi alterne. Realizzò un live album chiamato MAD DOGS AND ENGLISHMEN, contenente le sue interpretazioni di classici del rock e del folk originariamente composti dai Rolling Stones, da Bob Dylan, dai Ray Charles, per Cocker innegabile fonte di ispirazione. Ma il cantante si smarrì presto tra droghe e alcool, che gli valsero il triste soprannome di “Mad Dog”.

Fu il cinema a riportarlo in auge, nella prima metà degli anni Ottanta, con la splendida colonna sonora di 9 settimane e mezzo e Up Where we Belong, duetto con Jennifer Warnes per il film Ufficiale e gentiluomo, che valse a Cocker un Oscar e un Grammy.