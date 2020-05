Quella canzone con cui Robin Gibb dei Bee Gees conquistò il Festivalbar

Juliet è un pezzo molto romantico, che parla di un uomo che si sente come un Romeo in cerca della sua Giulietta, ma che deve scontrarsi perennemente contro un destino avverso. Quando finalmente trova il suo amore, sente che la notte è diventata magica e gli sembra di volare.

Nel video, il brano si trasforma in fiaba. La clip mostra infatti Robin Gibb in un bosco, dove scorge un castello apparentemente abbandonato. Lì, trova una macchina per scrivere e inizia a comporre una lettera. Nel frattempo, si vede arrivare una donna a cavallo.

In contemporanea, si alternano immagini di una battaglia relativa a un'epoca passata, durante la quale Gibb cerca di salvare una donna. La ritrova nella tenda di un accampamento, da dove, uccidendo un soldato, riesce a farla fuggire. Che sia la stessa donna che giunge poi al castello e che Robin ammira alla fine dal balcone?

Fighting with destiny,

Fortune and fame but kept losing.

Playing a joker's game,

Only myself I was fooling.

I was an average guy

In a world of empty dreams.

You've broken down all the walls

With your love.