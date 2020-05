Quelle “scarpette rosse” che svoltarono la carriera di David Bowie

Era il 21 maggio 1983 quando una canzone di Bowie conquistò la vetta della classifica americana, presentando il Duca Bianco a un nuovo pubblico. Ecco la storia dietro alla hit.

Put on your red shoes and dance the blues!

Un verso celebre tanto quanto il suo autore che, dopo la Trilogia Berlinese, aveva deciso di cambiare completamente look. Negli anni 80, David Bowie compare infatti sulle scene vestito da dandy, con i capelli ossigenati e la pelle abbronzata. Così si mostra nel videoclip di Let's Dance e così si presenta di fronte al pubblico, un pubblico più giovane, che forse prima aveva storto il naso ascoltando le canzoni del Duca.

Let's dance viene pubblicata come singolo il 14 marzo 1983 e si piazza direttamente alla quinta posizione della classifica inglese, salendo poi in vetta e rimanendovi per tre settimane. In poco tempo il singolo raggiunge la prima posizione nella classifica americana di Billboard, diventando il primo (e unico) singolo di Bowie a scalare le charts sia negli Stati Uniti che in Inghilterra.

Un successo di massa che in parte contrastava con il contenuto della canzone, esplicitato dal videoclip: "molto semplice e diretto, una dichiarazione contro il razzismo e la repressione".