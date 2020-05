Roger Waters vs. David Gilmour: “I Pink Floyd dovrebbero cambiare nome in Spinal Tap”

Continua la storica lotta tra Roger Waters e David Gilmour. Questa volta, i due Pink Floyd stanno litigando per i social e il sito ufficiale del gruppo.

Ci sono lotte storiche nella musica che sembrano non avere fine: vi abbiamo parlato della faida Beatles vs. Rolling Stones che si è recentemente riaccesa; oppure ce ne sono altre, come quella tra i fratelli Gallagher, di cui vi abbiamo parlato qui, che sembrano non essersi mai placate. Ma c'è un'altra faida storica che vede come protagonisti i Pink Floyd, in questo caso particolare Roger Waters e David Gilmour.

Waters ha infatti pubblicato un video, postato inizialmente con lo scopo di ringraziare i fan per i complimenti ricevuti dopo la cover di Mother, effettuata da Waters negli scorsi giorni. Il tutto si è però poi trasformato in una confessione, in cui Waters in cui ha dichiarato di essere stato completamente tagliato fuori dai social e dal sito della band. E dietro a tutto questo ci sarebbe proprio David Gilmour.