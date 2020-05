10 casi di canzoni colpite dalla censura (parte I)

Dai Beatles a Olivia Newton-John, la storia della musica è piena di esempi di brani che sono passati sotto il controllo rigido della censura. Eccone alcuni.

Si sa, la censura ha colpito in passato e spesso continua a colpire tuttora molti campi del sapere e dell'intrattenimento: dall'editoria alla stampa, passando per il cinema e la televisione fino ad arrivare alla musica. Non si tratta solo di censura voluta da un regime totalitario ma anche di repressione di un'idea non omologata al pensiero comune, di mitigazione di toni ritenuti troppo offensivi per la morale pubblica o di omissione di parole e frasi scomode per un individuo singolo o una categoria di individui. Vi abbiamo parlato in questo articolo dell'esordio censurato di Mia Martini.

Nella musica si può parlare di censura (o spesso di autocensura) in una forma molto lieve prendendo in considerazione le versioni "per la radio" di moltissimi brani famosi: delle versioni dai toni più pacati, senza riferimenti espliciti a violenza o sesso (temi considerati sensibili per un'ampia fetta di pubblico) e senza parolacce.

Ma queste versioni più politicamente corrette create ad hoc per i palinsesti radiofonici non sono l'unico modo in cui la censura si esprime in musica. Eccone qualche altro esempio.

Lucy in the Sky With Diamonds dei Beatles

Quando questo classico della band di Liverpool venne pubblicato nel 1967 come parte del magnifico (e controverso) SGT. PEPPER'S LONELY HEART CLUB BAND, la BBC non ne fu entusiasta: già a un primo ascolto è chiaro che il testo della canzone e l'atmosfera quasi onirica ricreata dalla melodia possano far pensare a un trip da LSD.

Per cercare di fugare ogni dubbio sulla presenza di riferimenti a droghe sintetiche nel testo della canzone, John Lennon dichiarò che l'ispirazione per il pezzo gli arrivò da un disegno fatto dal figlio Julian che rappresentava una sua compagna di classe, appunto, la Lucy del titolo. Nonostante le spiegazioni, la BBC non cambiò idea e proibì la messa in onda del brano.