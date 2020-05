Quel 45 giri di Bruce Springsteen mai pubblicato

Nel frattempo, per i Castiles la vita andava avanti. Alla batteria entrò Vinnie "Skeebots" Manniello e il gruppo, nel piccolo studio di Bricktown, registrò due canzoni, That's what you get e Baby I, entrambi a firma Theiss-Springsteen, per un 45 giri che, ahimè, non fu mai pubblicato. I due brani rimasero su un nastro a due piste e alcuni acetati.

Tex, intanto, che si occupava del vestiario, dei trasporti e dell'organizzazione della band, riuscì a trovare qualche ingaggio nelle feste studentesche. Fu durante una di queste, all'Hullabaloo Club, che Springsteen incontrò Steven Van Zandt, allora giovane leader degli Shadows, che sarebbe diventato il suo miglior amico e principale collaboratore.

E quel 45 giri? I Castiles non lo portarono in un posto qualunque, ma al Cafe Wha? nel Greenwich Village, il locale dove poco più tardi avrebbe esordito Jimi Hendrix, dove già aveva militato Bob Dylan. Il club accanto a quello dove Neil Young, una sera, promosse il suo primo album solista, facendo tremare le pareti con l'inconfondibile Gibson nera.