Quel primo memorabile concerto in Europa dei Grateful Dead

Era il maggio del 1970 quando i Grateful Dead portarono per la prima volta la loro musica oltreoceano. Vi raccontiamo quel concerto rimasto nella storia del rock.

Cinque anni dopo la creazione della band, i californiani Grateful Dead si erano costruiti un nome a suon di performance live memorabili in patria e avevano sviluppato ali abbastanza robuste per poter volare oltreoceano.

Era il 1970 e i Grateful Dead decisero di portare fuori dagli States la loro musica fatta di combinazioni ben studiate di rock (anche nella sua versione psichedelica molto in voga in quel periodo), gospel, jazz, folk, country e chi più ne ha più ne metta.

L'evento prescelto per questo "battesimo del fuoco", per questo primo concerto lontano dalla propria patria (tranne per qualche evento nel vicino Canada), fu l'Hollywood Music Festival che, al contrario di quello che si può pensare, non si tenne sulle belle colline di Los Angeles ma in un piccolo ex villaggio di minatori nel centro dell'Inghilterra.

L'evento ebbe luogo fra il 23 e il 24 maggio 1970 e rimase nella storia del rock proprio per essere stato il primo concerto dei Grateful Dead fuori dal Nord America e per la partecipazione al festival di band di spicco come i Black Sabbath e i Colosseum.