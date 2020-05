Stranieri e non: ecco i vinili più (e meno) collezionati dai francesi

Gli artisti stranieri più collezionati

Se parliamo invece degli artisti stranieri, inutile dire che i Beatles sono al primo posto. Ma loro lo sono sempre, quindi perché stupirsi? Magari ci si potrebbe stupire del secondo posto dei Rolling Stones. Ricordiamo la storica lotta tra i due gruppi, che si è recentemente riaccesa (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Al terzo posto ci sono i Kinks, il gruppo dei fratelli Davies, il gruppo “dandy” per eccellenza, molto raffinati musicalmente.

Quarti classificati gli Yardbirds (di cui vi abbiamo parlato qui), o come li definì Mike Bongiorno al Sanremo 1966, i “gallinacci da cortile”. C’è da dire che nonostante il notorio sciovinismo dei francesi, i personaggi stranieri famosi in Francia da noi lo erano molto di meno, soprattutto in termine di vendite. Nomi che hanno raggiunto posizioni di alta classifica, in Italia la suddetta non l’hanno neanche vista. Pensiamo agli Osmonds, agli Herman’s Hermit, Jeremy Faith o i Box Tops. Questione di promozione.

Chi sono i nomi meno collezionati?

Anche qui c’è da stupirsi. Personaggi importanti che stranamente non lo sono in termini puramente collezionistici. Charles Aznavour, per esempio, Gilbert Becaud, Yves Montand o Mireille Mathieu. La stessa Édith Piaf sembra non interessi più a chi colleziona dischi, cd o memorabilia.

Come lo si spiega? Esattamente come potremmo farlo in Italia: sono artisti seguiti da un pubblico che anagraficamente non colleziona più. Sono stati collezionati, ma in altri tempi. Mireille Mathieu lo è in Russia, in Francia assolutamente no. E lo si capisce anche dal fatto che non esistono ristampe dei suoi album in cd e quando ci sono, sono fuori catalogo. Mentre in Russia hanno ristampato la discografia completa.