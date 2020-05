RadioFreccia: La Fra si racconta tra quotidianità e qualche novità

Abbiamo intervistato La Fra, che ci ha raccontato questo periodo di emergenza, tra la promozione del suo primo libro Ho sposato una rockstar e il lavoro in radio.

Speaker di RadioFreccia e scrittrice: abbiamo intervistato La Fra, pseudonimo di Francesca Cavalli, che ci ha raccontato questo suo periodo di quarantena in seguito all'emergenza Coronavirus. Un periodo passato tra il lavoro in radio – che non si è mai fermato, accompagnandoci in questi momenti più neri – e la promozione del suo nuovo libro, Ho sposato una Rockstar, edito da Mursia e disponibile nella collana “Leggi RTL 102.5”, del quale vi abbiamo già parlato qualche mese fa in questo articolo.

La Fra si racconta in questa video-intervista, spiegandoci come è cambiato il lavoro in radio in questi mesi, raccontandoci l'esperienza dello scrivere un libro per la prima volta e, soprattutto, dandoci qualche piccolo consiglio musicale per affrontare l'emergenza.