TOMMY: quando gli Who divennero sordi, muti e ciechi

La vita di Tommy torna alla normalità solo quando la madre distrugge lo specchio di casa, dietro al quale il bambino aveva assistito all'omicidio. Oltrepassando lo specchio, Tommy riacquista i sensi e inizia un percorso che lo porta a divenire una sorta di Messia in grado di liberare e curare gli altri mostrando loro il suo percorso.

Una trama stravagante? Ebbene, Pete Townshend dichiarò di essersi ispirato, nell'impostarla, agli insegnamenti del guru indiano Meher Baba (proprio quello della celeberrima Baba O' Riley). Per il resto, Townshend prese spunto dalla propria esperienza e da qualche aneddoto d'infanzia.

Qualcuno ha paragonato lo stesso Tommy al chitarrista e compositore degli Who. Tommy è un bambino ingenuo, imprigionato in una vita non sua, una vita che gli scorre attorno senza che possa fare nulla. Scoprirà poi il mezzo per comunicare con il mondo, un mezzo atipico: l'immaginazione. Se Tommy troverà il riscatto e la forza per vivere nel flipper, Pete Townshend, nato e cresciuto in una periferia londinese, li avrebbe trovati nella musica.

Come il contenuto del disco, anche la copertina è emblematica della condizione del protagonista: creata dall'artista Mike McInnerney, la cover raffigura una sorta di gabbia azzurra solcata da nuvole e colombe, dietro le sbarre della quale si scorgono i ritratti in bianco e nero degli Who. Le sbarre sono quelle che opprimono Tommy; le colombe, lo spirito e l'immaginazione del protagonista, i canali che gli permettono di evadere.