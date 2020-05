LIVE AT THE ROUNDHOUSE di Nick Mason: una guida all’ascolto

Le immagini colgono l’essenza musicale e visiva dello spettacolo. L’inizio è al fulmicotone: le chitarre di Harris e Kemp esplodono in Interstellar Overdrive, classico dell’era barrettiana. È un vero e proprio flashback, e senza soluzione di continuità arriva Astronomy Dominé. Una carrellata di vecchi video introduce alcune interviste con i musicisti e Lucifer Sam arriva subito dopo, il tributo è sincero e rispettoso del passato: la canta Pratt, seguito da Kemp. Un salto in avanti, con Fearless (MEDDLE, 1971), in versione pacata e riflessiva.

Sul fondale del palco continuano a variare i giochi di luce, in un caleidoscopio di colori che delizia i presenti. Si passa al 1972 e a OBSCURED BY THE CLOUDS, dal quale viene riproposto l'incipit strumentale Obscured by Clouds / When You're in. Segue Remember A Day, incisa nel 1967 e inserita su A SAUCERFUL OF SECRETS, firmata da Wright. Fa la sua comparsa la Fender a specchi di Harris, suonata come slide, replica di quella di Barrett con i Pink Floyd. A chiudere voci di bambini, legate al tema del testo.

Adesso è Harris a scatenare i presenti con il riff di Arnold Layne, cantata da Kemp mentre Pratt introduce con il basso il riff di 5:15 (Who)! Quanti avranno storto il naso per la presenza di Kemp si dovranno ricredere, dato che suona e canta benissimo. Il tributo a Barrett continua con Vegetable Man, una delle (ex) inedite più famose dai Pink Floyd, uscita ufficialmente nel 2016. La voce degli Spandau adesso imbraccia l’acustica e intona If (ATOM HEART MOTHER). Dopo le prime due strofe arriva la sorpresa: il volume sembra fermarsi quando ecco irrompere la suite ATOM HEART MOTHER! La versione è ovviamente senza coro e orchestra e ripropone fedelmente quella dei vecchi concerti, compreso il rombo della motocicletta che attraversa la sala in stereofonia. C’è silenzio alla Roundhouse, quasi devozione e rispetto per quelle vibrazioni antiche. La suite prosegue fino alla sezione Funky Dung quando torna If e la sezione finale.

The Nile Song (MORE) è affidata a Kemp, che la impreziosisce con l’assolo, bissato da Harris. Suoni di gabbiani, onde del mare... è Green Is The Colour (MORE), con la voce di Kemp, l’acustica di Harris, il piano di Beken e la scelta opportuna del colore verde delle luci sul palco. Let There Be More Light (A SAUCERFUL OF SECRETS) è introdotta dal riff di basso: la canta Pratt, aiutato da Kemp e Harris. Nuova puntata su OBSCURED BY CLOUDS da cui si rispolvera Childhood’s End: Kemp ripete il cantato di Gilmour senza timore di confronti, con Pratt che suona posizionandosi di fronte a Mason.

Mason si alza in piedi e annuncia che per questa canzone può finalmente percuotere il gong (cosa che nei loro live era riservata a Roger): parte così la splendida Set The Controls For The Heart Of The Sun, cantata da Pratt, tra le migliori interpretazioni dei Saucerfuls.

Ancora Syd, con due canzoni. La prima è l’hit single See Emily Play. Poi Bike, che concludeva il loro primo album. Senza pausa, ecco il vento che introduce One Of These Days (MEDDLE), che Pratt e Mason hanno eseguito nei tour del periodo 1987-1994.