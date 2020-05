RadioFreccia: AmbraMarie ci racconta dell’uscita del nuovo album

Abbiamo intervistato AmbraMarie, speaker di RadioFreccia e cantautrice, che ci ha raccontato questo periodo, tra la quarantena e l'uscita del nuovo album.

Speaker di RadioFreccia e cantautrice: abbiamo intervistato AmbraMarie, all'anagrafe Ambramarie Facchetti, che ci ha raccontato questo suo periodo di quarantena in seguito all'emergenza Coronavirus. Un periodo passato tra il lavoro in radio – che ha fatto da tramite per entrare nella vita delle persone durante le lunghe giornate di lockdown – e la promozione del suo nuovo disco, SOPRAVVIVERE AGLI AMANTI, che verrà pubblicato insieme a Raffaele D’Abrusco, con il quale AmbraMarie forma i John Qualcosa.

AmbraMarie si racconta in questa video-intervista, spiegandoci il nuovo ruolo assunto dalla radio in questi mesi, raccontandoci l'esperienza della promozione di un disco in un momento così delicato e spiegandoci in prima persona le difficoltà che gli artisti stanno affrontando. Ma, soprattutto, dandoci qualche piccolo consiglio musicale per affrontare l'emergenza.