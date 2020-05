Le canzoni più ascoltate 60 anni fa, nel 1960

Una festa di fine primavera negli States del 1960, una radio accesa e tanti ragazzi che ballano: sulle note di quali canzoni?

Gli anni 60 furono un periodo di grande fermento a livello musicale: vecchi generi come il rock iniziavano a evolversi, mutando in nuove forme più attraenti per il pubblico del tempo, che assistette alla nascita di band come Beatles e Rolling Stones che sarebbero poi diventati dei pionieri nelle sperimentazioni in ambito rock. Questi due gruppi divennero inoltre i rappresentanti di una storica faida, recentemente riaccesa, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Nello stesso periodo nascevano artisticamente dei veri e propri idoli come Elvis Presley, che già da qualche tempo aveva iniziato a catalizzare l'attenzione del mondo intero su se stesso.

In un clima così mutevole e propenso all'innovazione, quali sono state le canzoni più ascoltate dal pubblico e più passate in radio all'inizio del decennio? Per rispondere, prendiamo come riferimento le classifiche statunitensi riferendoci a questo stesso periodo primavera inoltrata – del 1960.

1. Cathy's Clown degli Everly Brothers

Al primo posto troviamo questo pezzo pop del duo statunitense il cui testo malinconico, che parla di un amore non corrisposto, fece breccia nel cuore degli ascoltatori: il singolo rimase per ben cinque settimane al numero uno in classifica e vendette circa otto milioni di copie nel mondo. I fratelli Everly, molto attivi già dagli anni 50, vennero poi considerati delle fonti di ispirazione da molti artisti country per via delle particolari armonie vocali che utilizzavano nei loro brani. Fra questi troviamo anche la regina del country Reba McEntire che, nel 1989, riproporrà la sua versione di Cathy's Clown.