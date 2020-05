Pink Floyd: da oggi potete ascoltare brani rari e inediti in una nuova playlist

I Pink Floyd lanciano una playlist in evoluzione ogni giorno, intitolata “Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist”.

Oggi, venerdì 22 maggio, i Pink Floyd lanciano una nuovissima playlist in evoluzione ogni giorno. Intitolata “Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist”, questo nuovo ed emozionante modo di riscoprire e immergersi nella musica dei Pink Floyd partirà con la traccia Us & Them (Live at The Empire Pool, Wembley, London 1974) da THE DARK SIDE OF THE MOON contenuto nel cofanetto Immersion del 2011.