Come Robert Allen Zimmermann divenne Bob Dylan

Se Robert Zimmerman nacque il 24 maggio 1941, Bob Dylan sarebbe nato invece vent'anni più tardi. Ecco la storia dietro a quel nome d’arte.

Premio Oscar, premio Nobel, padre del folk-rock, poeta e musicista. Elencare premi e riconoscimenti che il cantautore di Duluth ricevette in 79 anni esatti di vita sarebbe superfluo ed eccessivamente lungo. Oggi, perciò, preferiamo riportarvi agli anni Sessanta, quando Bob era solo Robert Allen Zimmermann e il nome d'arte "Dylan" era ancora un'idea, che sarebbe germogliata pian piano.

Nella vita di Mr. Zimmermann, la musica è sempre stata al centro. Durante le scuole superiori aveva infatti formato alcune band e aveva riportato, nell'annuario scolastico, una grande ambizione: "Conoscere Little Richard". Aveva cominciato poi a utilizzare alcuni pseudonimi, tra cui Elston Gunnn, mentre la passione per il rock 'n roll lasciava a poco a poco il posto a quella per la musica folk.

Nel 1959, iscrittosi all'università del Minnesota, l'artista entrò nel circuito folk di Dinkytown, fece amicizia con estimatori del genere e prese in "prestito" molti dei loro album. Fu in quei giorni che Zimmerman cominciò a presentarsi come Bob Dylan.

Ma il cambiamento definitivo arrivò solamente nel 1962.

Allora, Robert aveva abbandonato il college e si era trasferito a New York, per inseguire i suoi sogni di gloria. Senza dimora stabile, letteralmente al verde, Zimmermann aveva bussato alle porte dei locali del Greenwich Village, ma anche alla stanza d'ospedale di Woody Guthrie, il suo idolo, l'uomo che aveva girato l'America sui carri merci per cantare di lotta e libertà, armato solamente di una chitarra.