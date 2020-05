I vinili più venduti dell’ultima settimana

Due entrate inaspettate nella classifica dei vinili più venduti della settimana. Ecco la Top 5.

Per stilare questa classifica, ci affidiamo come sempre alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Se la settimana scorsa la classifica dei vinili più venduti vedeva in Top 5 solamente grandi band, questa settimana dobbiamo in parte ricrederci perché, tra alcuni classici, vediamo la comparsa di due album rap.

Come sempre, ci troviamo di fronte alla nostra unica certezza di questa classifica, che questa settimana guadagna nuovamente il suo primo posto: ovviamente stiamo parlando di THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd.