Pino Scotto sulla trap: “Se avessi dei figli così, li prenderei a calci nel culo”

Non è facile resistere alla tentazione di proporre un prodotto sempre uguale che sai già verrà apprezzato. Quindi, quanto è difficile reinventarsi ogni volta? Non hai paura che i tuoi fan non apprezzino tutti i tuoi cambiamenti?

In effetti sarebbe stato comodo, dopo i Vanadium, vivere di rendita come hanno fatto gli Iron Maiden, i Metallica e tutti quelli che continuano a fare dal vivo la stessa scaletta che facevano 20 anni fa... ma io non sono così. Non ci penso neanche al fatto che un prodotto sia andato bene in passato, anzi mi sento anche in colpa a farne un altro uguale solo perché so che ha funzionato. Questo fa parte della coscienza artistica che uno dovrebbe avere. Ho notato, inoltre, che alcune band metal e hard rock continuano a parlare di draghi, di mostri, di principesse... ma con tutti i guai che abbiamo in questo Paese, bisogna parlare dei problemi reali, del popolo!

Con che messaggio vorresti chiudere questa intervista?

Un messaggio per le band: smettetela di fare tributi e fate musica vostra! Se avete bisogno di guadagnare quei 30 euro che vi danno quando andate a suonare nei locali, cercatevi un lavoro diverso e poi fate musica vostra; sono meglio tre accordi sbagliati piuttosto che scopiazzare e scimmiottare gli altri. E poi, ci vuole più unità tra i musicisti italiani, quelli veri, eh! Questa è una cosa che ho imparato anche quando ho lavorato in fabbrica, si riusciva a ottenere qualcosa e a farsi sentire solamente quando si stava tutti insieme e quando si scioperava. Bisognerebbe creare un partito dei musicisti, una categoria che non viene mai calcolata e che non è stata presa in considerazione neanche in questa emergenza.