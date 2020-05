Lutto nella musica: è morto Bucky Baxter, genio della pedal steel che suonò con Bob Dylan

È morto a 65 Bucky Baxter, il genio della pedal steel che accompagnò Bob Dylan durante il Never Ending Tour, dal 1992 al 1999.

Dalla chitarra acustica a quella elettrica, passando per strumenti meno comuni come il dobro, il mandolino, l'organo o la pedal steel, con la quale era un genio indiscusso. Ecco chi era Bucky Baxter, che si è spento a soli 65 anni nella città della musica per eccellenza, a Nashville, in Tennessee.

Baxter era noto per le sue collaborazioni con Bob Dylan. Entrato a far parte della sua band, lo aveva accompagnato in più di 750 date durante il Never Ending Tour, dal 1992 al 1999, ma non solo: vi avevamo parlato in questo articolo della sua partecipazione alle registrazioni confluite nell'album di Dylan MTV UNPLUGGED. Lo ritroviamo inoltre in TIME OUT OF MIND, sempre di Dylan.