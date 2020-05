Quella volta in cui Stephen Hawking prestò la voce ai Pink Floyd

Le parole di Hawking sono tratte da uno spot pubblicitario lanciato l'anno prima dalla British Telecom Services. L'azienda inglese si era servita della voce dell'astrofisico per veicolare l'idea che i maggiori successi della razza umana siano stati ottenuti grazie alla capacità di comunicare.

Gilmour rimase conquistato dallo spot, tanto da definire il breve discorso di Hawking come "il più potente discorso che ho mai sentito in una pubblicità in tv". E non a caso scelse di inserirne una parte in un brano come Keep Talking.

La voce dello scienziato si incastra infatti perfettamente tra le psichedeliche sonorità della band, all'interno di uno dei pochi brani in cui Gilmour esegue un assolo con la Talk Box. Un apparecchio particolare, per chi non lo sapesse, una sorta di "tubo parlante" collegato allo strumento che permette al cantante di modificare il suono della propria voce mediante i cambiamenti di forma della bocca e la posizione della lingua.

Talk Box e sintetizzatore di Hawking diventano così un tuttuno, naturale e meccanico al tempo stesso.