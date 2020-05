Bob Dylan: cosa si nasconde dietro la copertina di BRINGING IT ALL BACK HOME?

Se esaminata nei suoi particolari, la cover di BRINGING IT ALL BACK HOME è ancora oggi un enigma. Scattata da Daniel Kramer con una lente distorta che produce un curioso effetto ottico, l'immagine raffigura un elegante salotto, in cui siedono due figure.

Uno dei due personaggi, ben riconoscibile in primo piano, è lo stesso Bob Dylan, che guarda in macchina mentre accarezza il suo gatto grigio, curiosamente soprannominato "Rolling Stone", e tiene sulla gamba una rivista aperta su un articolo sulla vita dell'attrice Jean Harlow. I gemelli che si vedono ai polsini del musicista sono un regalo di Joan Baez, come lei stessa avrebbe cantato in DIAMONDS & RUST.

Ten years ago

I bought you some cufflinks

You brought me something

We both know what memories can bring

They bring diamonds and rust.

La donna in rosso, invece, seduta in secondo piano, è Sally Grossman, moglie di Albert, l'allora manager di Dylan.

Sparsi qua e là vi sono svariati dischi di artisti, tutti o quasi americani, come alcuni di The Impressions, Robert Johnson, Ravi Shankar, Lotte Lenya e Eric Von Schmidt. Il motivo della scelta di vinili è in certi casi dubbio, mentre in altri di più facile intuizione alla luce di quanto contenuto tra le tracce di BRINGING IT ALL BACK HOME.

It’s Alright Ma, uno dei brani più cupi scritti dal musicista, e la celebre Mr Tambourine Man, si ispirano infatti al blues di Robert Johnson e a Pirate Jenny di Bertold Brecht e Kurt Weill, tratta dall' "Opera di tre soldi". Un disco di Brecht e Weill è in effetti presente in copertina.