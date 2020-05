RadioFreccia: STEP ci dà dei consigli su come affrontare la nuova quotidianità

Abbiamo intervistato STEP, speaker di RadioFreccia, che ci ha raccontato questo periodo di emergenza, dandoci qualche consiglio su come affrontarlo.

Continuano le nostre interviste agli speaker di RadioFreccia: questa volta abbiamo intervistato STEP, pseudonimo di Stefano Massa, che ci ha raccontato questo periodo di quarantena in seguito all'emergenza Coronavirus. Un periodo in cui il lavoro in radio si è adattato alla situazione, cercando di portate più leggerezza agli ascoltatori e creando una vera e propria famiglia.

STEP si racconta in questa video-intervista, spiegandoci come è cambiato in questi mesi l'approccio degli speaker durante il lavoro in radio, raccontandoci cosa vuol dire parlare al pubblico della notte e come applicare al meglio in questa nuova quotidianità il suo motto “Sta' senza pensier". Ma, soprattutto, dandoci qualche piccolo consiglio musicale per affrontare l'emergenza.