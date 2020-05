Oasis: qual è la canzone preferita di Noel Gallagher?

Nonostante i diverbi con il fratello Liam, c'è qualcosa che ancora unisce Noel Gallagher agli Oasis: quel primo singolo della band, scritto in meno di mezz'ora.

In 53 anni esatti di vita, Noel Gallagher ha saputo far parlare di sè più per il rapporto decisamente tormentato con il fratello Liam che per la sua musica, sia nel periodo Oasis, sia con i Noel Gallagher's High Flying Birds. Eppure, molto spesso si dimentica come sia stato proprio Noel l'autore della maggior parte dei testi e delle musiche che hanno reso la band britannica famosa in tutto il mondo.

Di Noel è, naturalmente, anche il singolo di debutto del gruppo, Supersonic, uscito l'11 aprile 1994 e presente nell'album d'esordio DEFINITELY MAYBE. La canzone, in termini di vendite, raggiunse almeno inizialmente un modesto risultato, ma Noel Gallagher, a quanto pare, l'ha sempre amata molto, anche dopo la sua uscita dagli Oasis.

Il musicista ha eletto infatti Supersonic a sua preferita tra le canzoni della band, come dichiarato in una serie di interviste.