Topper Headon: dal licenziamento al perdono dei The Clash

Purtroppo, la permanenza di Headon all'interno del gruppo non fu sempre facile e si concluse piuttosto bruscamente quando, nel maggio del 1982, venne licenziato per via del suo sempre crescente abuso di eroina. In particolare, fu proprio Joe Strummer a dargli la notizia del licenziamento, ovvero colui che l'aveva così fortemente voluto nella band per via dell'energia che riusciva a sprigionare sul palco.

L'uscita dal gruppo fece partire una spirale negativa che aggravò ulteriormente la sua già seria dipendenza, anche per via di un senso di rivalsa nei confronti degli ex compagni, per dimostrare che quello che avevano visto non era nulla e avrebbe potuto fare molto peggio.

Dopo anni bui, però, Headon riuscì a rialzarsi e con la mente lucida ebbe il tempo di riflettere sull'accaduto:

Joe non mi avrebbe licenziato se non fossi stato enormemente dipendente dall'eroina, distruggevo le stanze d'hotel, vomitavo, mi presentavo in ritardo alle prove.

Così, dopo tanti anni (e diversi periodi di rehab), Headon non solo ha perdonato la sua ex band ma ha compreso fino in fondo le motivazioni dietro a una decisione sofferta da entrambe le parti ed è stato pronto a ripartire, a liberarsi dal rimorso e dal fardello della droga. L'artista ha iniziato a fare del bene, promuovendo, per esempio, la sensibilizzazione verso la prevenzione dell'Epatite C, malattia che lui stesso si è trovato a fronteggiare e vincere, diventando la dimostrazione vivente che da percorsi lungamente sofferti possono nascere anche delle cose positive.