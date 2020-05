Addio a Massimo Villa, un pezzo di storia della musica e della radiofonia italiana

La militanza negli Stormy Six e la carriera musicale

Nel 1970, Villa sostituisce Claudio Rocchi negli Stormy Six come basso e seconda voce e partecipa all'incisione del concept album L’UNITÀ, uscito nel 1972. Il disco non ottenne un grandissimo successo, ma venne comunque considerato un grande lavoro, al pari di altri album più noti, come STORIA DI UN MINUTO della Premiata Forneria Marconi. In questo articolo vi abbiamo parlato di un altro album degli Stormy Six, UN BIGLIETTO DEL TRAM, album di protesta che intreccia canzone politica e un prog made in Italy.

In seguito a questo progetto fonda il supergruppo dei 451 con Leo Tormento Pestoduro (Skiantos), Roberto Terzani (Windopen, poi anche Litfiba), Freak Antoni e Oderso Rubini. La band incide un solo 45 giri, del 1980, in cui troviamo una cover di Ho in mente te degli Equipe 84 e una produzione dello stesso Villa, New Wave Rho, con la voce di Donatella Bardi.