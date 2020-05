L’album di David Coverdale e Jimmy Page che fece arrabbiare Robert Plant

COVERDALE•PAGE è l'unico disco nato dalla collaborazione tra l'ex cantante dei Whitesnake e Jimmy Page. Un progetto tanto breve quanto fonte di litigi.

Il 4 dicembre 1980, dopo la tragica morte del batterista John Bonham, i Led Zeppelin misero la parola fine alla loro band. Dopo due anni di pausa, Page pensò di formare un supergruppo con ex membri degli Yes, ma l'iniziativa non ebbe seguito; si impegnò con Roy Harper, con Paul Rodgers, registrò un album solista e una colonna sonora, per Il giustiziere della notte 2.

Nel frattempo, l'idea era quella di riportare in alto il nome dei Led Zeppelin. Per Robert Plant, però, gli Zeppelin erano il passato e non sembrava interessato a riunire il gruppo.

Così, Jimmy Page pensò di contattare David Coverdale, cantante dei Whitesnake e precedentemente dei Deep Purple. Non possiamo sapere se l'obiettivo reale di Page fosse quello di ingelosire il suo vecchio compagno, ma qualche indizio c'è. David Coverdale, che si era preso allora un periodo di riposo dalla musica, viveva praticamente ossessionato dal mito della band britannica e quando Page lo chiamò, non ci pensò due volte a tornare in pista.

Il 15 marzo 1993 i due pubblicarono l'album COVERDALE•PAGE, cui seguì un tour. La tournée, a causa anche del confronto con Robert Plant, si rivelò un flop e il progetto si chiuse in modo tanto rapido quanto si era aperto.