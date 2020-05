Led Zeppelin: il film concerto disponibile online per soli tre giorni. Guardalo qui

L’acclamato film concerto della leggendaria performance del 2007 della band sarà disponibile per soli tre giorni sul canale ufficiale YouTube dei Led Zeppelin. Guardalo qui.

I Led Zeppelin, in partnership con YouTube, hanno organizzato un esclusivo evento in streaming, ovvero la trasmissione di Celebration Day, il film concerto che riporta lo storico live del 2007, un tributo per il caro amico e fondatore dell’Atlantic Records Ahmet Ertegun. Celebration Day sarà trasmesso interamente in streaming per tre giorni. La premiere si terrà oggi, sabato 30 maggio, alle 21 (fuso orario italiano).

I Led Zeppelin cavalcarono il palco dell’O2 Arena di Londra il 10 dicembre 2007, per il primo show da headliner in 27 anni e per uno dei concerti più attesi della storia del rock ‘n’ roll, con 20 milioni di richieste in quella che si può considerare una lotteria mondiale. Ai membri fondatori John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant si è aggiunto Jason Bonham, il figlio di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin scomparso, per un tour de force di 16 canzoni e più di due ore di rock ‘n’ roll tipico della band mischiato al blues. Il concerto include performance leggendarie di pietre miliari come Whole Lotta Love, Rock And Roll, Kashmir, Black Dog, e Stairway To Heaven. Video e audio del concerto sono stati pubblicati nel 2012, venendo acclamati sia dalla critica che dal pubblico di tutto il mondo e guadagnandosi un Grammy Award per la categoria Best Rock Album.

LED ZEPPELIN Celebration Day

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll

Guarda qui il film concerto, a partire da stasera alle ore 21.